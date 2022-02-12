الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب - شديد الاضطراب.. وبعد المد الأول يحدث المد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 31:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وفي بحر عمان الموج مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 00:14 والجزر الثاني عند الساعة 56:02.

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