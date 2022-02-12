الامارات | انطلاق منافسات مهرجان «الطبخ والتخييم» في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات مهرجان «الطبخ والتخييم» في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 فبراير 2022

انطلقت في دبا الفجيرة، السبت، فعاليات مهرجان الطبخ والتخييم في الهواء الطلق، الذي يعد الحدث الأكبر للطبخ والتخييم على مستوى الدولة.

ويقام الحدث في منطقة الفقيت، بمشاركة فرق من مختلف أنحاء الدولة من هواة الطبخ وعشاق التخييم ورحلات البر.

وأقيمت المنافسات وسط طبيعة ساحرة على شواطئ الفقيت، تحيطها جبال حجر، برعاية جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وقال منظم الحدث المغامر خليفة المزروعي: تضمن المهرجان مجموعة من المسابقات منها مسابقة لأفضل المأكولات ومسابقات لأجمل مخيم

ومسابقات لافضل موهبة مثل الغناء العزف.

كما تضمن مسابقة مخصصه للملابس الوطنية والطعام الذي تشتهر به الدول.

وأضاف المزروعي: شهد المهرجان أقبالا كبيرا من المتنافسين والجمهور من المواطنين ومختلف الجنسيات العربية والآسيوية والغربية، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الجسدي، والتعقيم المستمر وتجنب التلامس، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشهد المهرجان حضورا للمغامرين من بينهم المغامرة ماريا سالانوفا، وتضمن برنامجا مجانيا لتعليم الغوص لإستكشاف أعماق بحر العرب، بما يحويه من كنوز عربية، وحصل المشاركون على شهادة تجربة الغوص من منظمة (PADI) العالمية.

ويقام الحدث برعاية ماي دبي ودانوب هوم وجمال بن لاحج وكوستوم هاييل وسيزون وواحة ليوا ومجموعة محمد هلال.

وفي ختام المهرجان تم توزيع جوائز على الفائزين والتي تضمنت مبالغ مالية وقسائم شراء من مختلف المتاجر الكبرى في الدولة.

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