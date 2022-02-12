الامارات | كيف تختار الجرعة الداعمة من اللقاح المضاد لـ "كورونا".. "أبوظبي للصحة العامة" يوضح

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار الجرعة الداعمة من اللقاح المضاد لـ "كورونا".. "أبوظبي للصحة العامة" يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز أبوظبي للصحة العامة 4 نماذج للحصول على الجرعة الدعمة وذلك وفقاً لنوع الجرعات السابقة من التطعيم والحالة الصحية متلقي اللقاح، ودعا المركز جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد19، ونصح بعدم التأخر في إجراء فحص مسحة الأنف فور الشعور بأي من أعراض "كورونا".

وتفصيلاً، أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أن التطعيمات تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته لذلك ننصح الفئات المؤهلة بأخذ الجرعة الداعمة بوقتها وعدم تأخيرها لكونها تعتبر من أهم عوامل للمحافظة على الصحة العامة ولها دور كبير في تعزيز المناعة المكتسبة ضد الفيروس.



وأشار إلى توافر الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19 في أبوظبي، بحيث يمكن للمؤهلين من المواطنين والمقيمين الحصول على جرعة داعمة من لقاح سينوفارم أو فايزر – بيونتيك، بحسب تاريخ التطعيم والعمر، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على حالة المرور الأخضر في تطبيق الحصن، لافتاً إلى أن الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات سينوفارم، ويمكنهم الحصول على جرعة داعمة من سينوفارم أو فايزر بيونتيك بعد 6 أشهر من تاريخ اخر جرعة.



وأوضح المركز أن الحاصلين على جرعتين سينوفارم وجرعة فايزر – بيونتيك داعمة، يمكنهم الحصول على جرعة داعمة من فايزر بيونتيك بعد 6 أشهر من تاريخ اخر جرعة، فيما يلتزم الحاصلين جرعتين أو ثلاثة جرعات من لقاح فايزر – بيونتيك، بالحصول على جرعة داعمة من فايزر بيونتيك بعد 6 أشهر من تاريخ اخر جرعة، كما أتاح المركز للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس الحصول على جرعة داعمة بعد 3 أشهر من تاريخ اخر جرعة.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة في الوقاية من الإصابة بالمرض وهي فعالة جدا لوقاية من الأعراض الشديدة، ودخول المستشفيات، والعناية المركزة، الوفاة. كما يعتبر التطعيم أمثل طريقة لإبطاء انتشار فيروس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19".

وشددت الحوسني على أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة تداعيات الأزمة، مشددة على أن المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام، خاصة وأن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام والتعقيم والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة.

تطعيم الأطفال

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي توفير لقاح فايزر - بيونتيك ضد كوفيد-19 للأطفال فوق عمر 5 سنوات، ويأتي ذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، وفي إطار جهود محاربة الجائحة وحماية جميع أفراد المجتمع.

يعتبر تطعيم لقاح فايزر بايونتك للأطفال مرخص للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات العالمية والمحلية المعنية حسب اللوائح والنظم المعمول بها، حيث لا يوجد اختلاف كبير في المكونات للقاحات فايزر بايونتك المختلفة، ولكن يحتوي لقاح فايزر بايونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة على جرعة أقل مقارنة باللقاح المستخدم للفئات الأكبر سناً، ويحصل لأطفال على جرعتين أساسيتين بينهما 21 يوماً، ولا يوصى بالجرعة الداعمة لهم.

وبينت الدراسات العلمية من قبل اللجان الاستشارية العالمية المعنية سلامة لقاحات كوفيد-،19 والتي من ضمنها لقاح فايزر بايونتك للأطفال، لما لها من فوائد واضحة في جميع الفئات العمرية للحد من انتشار المرض وتقليل المضاعفات الشديدة للمرض وحالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

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