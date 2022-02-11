الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً مساءً نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والمد الثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 48:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:05 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 44:20 والمد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الاول عند الساعة 22:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

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