الامارات | أبوظبي.. مخالفة قرابة 3 آلاف سائق تجاوزوا "الإشارة الحمراء"

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي.. مخالفة قرابة 3 آلاف سائق تجاوزوا "الإشارة الحمراء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي انه تمت مخالفة 2850 سائقاً عام 2021م لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وحذرت السائقين من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والإنشغال عن الطريق ، مشددة على أن قطع الإشارة الحمراء يعنى حادث كارثة لمستخدمي الطريق أو وقوع حادث بليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة .

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لسائق تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التركيز والانشغال بغير الطريق أثناء انتظاره عبور الإشارة مما تسبب في حادث مروري.

وذكرت أن القانون رقم /5/ لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوما والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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