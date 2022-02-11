الامارات | منع استخدام المزارع بالشارقة لغير الأغراض التي خصصت لها

شكرا لقرائتكم خبر عن منع استخدام المزارع بالشارقة لغير الأغراض التي خصصت لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، وتضمن القرار عدد من البنود القانونية التي تنظم استخدام الأراضي والتزاماتها ومحظوراتها وجزاءاتها الإدارية.

وأوضح أن تأجير المزارع لغير الأغراض التي خصصت لأجلها سيكون له تبعات على الغير ملتزمين، حيث أعطى المجلس التنفيذي مهلة ستة أشهر لأصحاب المزارع لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف أنه إذا كانت في المزارع أي استخدامات لا تتوافق ولا تتلاءم مع القرار فإن المشرع أعطى المزارعين مهلة لتوفيق أوضاعهم على أن تقوم البلديات بأعمال الرقابة للتأكد من مدى التزام أصحاب المزارع ببنود القرار الصادر من تنفيذي الشارقة، والعمل على ضبط مخالفي القرار.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news