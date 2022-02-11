الامارات | توفير لقاح فايزر - بيونتيك للأطفال فوق عمر 5 سنوات بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح فايزر - بيونتيك للأطفال فوق عمر 5 سنوات بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي عن توفير لقاح فايزر - بيونتيك ضد كوفيد-19 حالياً للأطفال فوق عمر 5 سنوات، ويأتي ذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، وفي إطار جهود محاربة الجائحة وحماية جميع أفراد المجتمع.

لمعرفة مواقع مراكز التطعيم عبر

http://https://www.adphc.gov.ae/en/COVID-19/COVID-19-Vaccination/COVID-19-Vaccination

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