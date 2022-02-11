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الامارات | وفدا الإمارات وقطر يبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان "العُلا "

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الدوحة ـ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر في العاصمة القطرية " الدوحة " اليوم وذلك في ثالث لقاء يعقده الجانبان لمتابعة " بيان العُلا " الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية في العام 2021.

ناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا و أكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين و تطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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