الامارات | «رخصة مرشد اتحادية» لتوطين مهنة الإرشاد السياحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «رخصة مرشد اتحادية» لتوطين مهنة الإرشاد السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الاقتصاد أنها استحدثت أول رخصة اتحادية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي في مختلف المواقع السياحية والأثرية في الدولة، موضحة أن هذه الرخصة مخصصة للكوادر المواطنة الراغبة في العمل بمهنة الإرشاد السياحي، وفق عدد من الشروط والضوابط المنظمة للمهنة.

وذكرت الوزارة، في تقرير برلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أنه «يلاحظ خلال الفترات الماضية وجود طلب متزايد من مختلف السيّاح ومرتادي المواقع السياحية والأثرية في الدولة، على المرشدين السياحيين المواطنين للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم في شرح وتوضيح المعلومات الأثرية والتراثية، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار استصدار الرخصة الاتحادية للإرشاد السياحي، بهدف جذب قطاع كبير من الكوادر المواطنة الراغبة في العمل بهذه المهنة المهمة».

وفي ما يتعلق بمتطلبات واشتراطات استصدار الكوادر المواطنة رخصة اتحادية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد بأن الوزارة تسعى إلى تطوير مهنة الإرشاد السياحي وتعزيز دور الشباب الوطني في تمثيل بلدهم والتعريف بالإمكانات السياحية والمقدرات الحضارية والتراثية والثقافية لدولة الإمارات. وأضحت الوزارة أنها تستهدف من إتاحة هذه الرخصة للمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة بالتعاون مع هيئات ودوائر التنمية السياحية في إمارات الدولة كافة، تعزيز أهمية مهنة الإرشاد السياحي وتحفيز الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة للانضمام والعمل في قطاع السياحة الواعد، وتنمية القطاع السياحي والارتقاء بخدماته ليكون أحد محركات التنمية الاقتصادية خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأشارت إلى ضرورة توافر شرطين رئيسين للحصول على الرخصة، الأول، أن يكون المتقدم للحصول عليها من مواطني دولة الإمارات، والثاني أن يمتلك رخصة إرشاد سياحي صالحة من إحدى الإمارات المحلية، داعية الكوادر المواطنة الراغبة في الحصول على رخصة الإرشاد السياحي الموحدة التي تؤهلهم للعمل في إمارات الدولة كافة، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل لدى المنصة الرقمية الاتحادية لرخصة الإرشاد السياحي، على الرابط https://www.emiratitourguide.ae/.

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