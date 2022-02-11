الامارات | آسيوي يدهس شخصاً في الفجيرة ويهرب

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يدهس شخصاً في الفجيرة ويهرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة الفجيرة، بأن سائقاً (آسيوي) دهس شخصاً (آسيوي) بمركبته على أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح في الفجيرة، متسبباً في إصابته بإصابات بليغة، ثم فر من مكان الحادث، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على السائق الهارب خلال 12 ساعة من وقوع الحادث.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم» أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في نحو الساعة الـ11 من مساء أول من أمس، يفيد بوجود حادث دهس على أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح، وهناك شخص مصاب وهروب السائق المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتبين أن المصاب يحمل جنسية دولة آسيوية فتم نقله إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم نظراً لإصابته البليغة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق البحث والتحري من قسم المباحث والمرور بالتعاون مع مركز شرطة مربح (منطقة الاختصاص)، من أجل القبض على السائق المتسبب في الحادث، متابعاً أن فريق البحث تمكن خلال 12 ساعة من القبض على السائق المتسبب في الحادث، على أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح، وتبين أنه يقود مركبة شخص غادر الدولة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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