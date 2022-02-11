الامارات | السيطرة على حريق بمستودع تجارة عامة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستودع تجارة عامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في مستودع للتجارة العامة في منطقة الخبيصي بمنطقة ديرة في دبي، وفق المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، الذي أشار إلى أن فرق الدفاع المدني في دبي، نجحت في السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أن الإدارة تلقت بلاغاً عند الساعة 12:54 بعد ظهر أمس يفيد بوقوع حريق في مستودع بمنطقة الخبيصي، فتوجهت على الفور فرق تابعة لمركز إطفاء بورسعيد باعتباره المستجيب الأول لجهة الاختصاص، ووصلت إلى موقع الحادث خلال أربع دقائق.

وبمعاينة الحادث تبين أنه عبارة عن حريق في مستودع للتجارة العامة، تسبب في ظهور سحابة كثيفة من الدخان نظراً لاحتواء المستودع على مواد قابلة للاشتعال، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت عملها فور الوصول وعملت على احتواء الحريق في المستودع ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة.

وأبلغ القائد الميداني لفرق العمل في الحادث، عن السيطرة على الحريق في الساعة الواحدة و20 دقيقة أي خلال 25 دقيقة دون وقوع أية خسائر أو إصابات بشرية، ومن ثم باشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

• الحريق تسبب في سحابة كثيفة من الدخان نظراً لاحتواء المستودع على مواد قابلة للاشتعال.

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