الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النيابة العامة في دبي، برنامج «دبلوم المهارات المالية والمصرفية»، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، تماشياً مع توجهات الحكومة في خلق بيئة أكثر أمناً وسعادة على المستوى العالمي، وأكثر مواءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة في استشراف المستقبل.

وينظّم برنامج الدبلوم ورش عمل عدة من مختصين في المجال المالي والمصرفي وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ويوفر تدريباً فنياً متخصصاً يمنح عضو السلطة القضائية القدرة على قراءة البيانات الفنية للتقارير المالية والمصرفية، وفهم مصطلحاتها، والوقوف على أهم مرتكزاتها لتحقيق العدالة واستيضاح الحقائق.

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