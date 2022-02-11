الامارات | «نداء» توفر وظائف للمواطنين برواتب تصل إلى 40 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «نداء» توفر وظائف للمواطنين برواتب تصل إلى 40 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت مؤسسة الاتصالات المتخصصة في دبي (نداء)، عدداً من الوظائف الشاغرة المخصصة للكوادر المواطنة من ذوي الخبرات في مجالات متنوّعة، بدوام كامل ورواتب لا تقل عن 10 آلاف درهم وتصل إلى 40 ألف درهم، داعية الراغبين في التقدم لشغل الوظائف، ممن تنطبق عليهم شروط المؤهل والخبرات والجنسية، إلى سرعة التقدم بطلبات التوظيف عبر موقع «وظائف دبي»، وكذلك التطبيق الهاتفي الذكي «وظائف دبي».

وأوضحت أن أبرز الشواغر «تنفيذي التزام ومخاطر» لحملة بكالوريوس محاسبة، مع توافر خبرة عملية في إدارة المخاطر، و«رئيس قسم المالية» لحملة بكالوريوس محاسبة ولديه خبرة، و«تنفيذي استراتيجية» من حملة البكالوريوس مع خبرة ثلاث سنوات.

و«مهندس شبكات» لحملة بكالوريوس هندسة شبكات أو أمن، والتمتع بخبرات في الشبكات من جهة معتمدة أو ما يعادلها.

وطرحت المؤسسة، أخيراً، شاغراً تحت مسمى «مستشار قانوني» للمواطنين من حملة درجة الماجستير في القانون.

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