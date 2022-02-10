الامارات | "طرق دبي" تفتتح مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا بطول 16كم

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تفتتح مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا بطول 16كم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مشروع المسار الخاص للدراجات الهوائية في شاطئ جميرا، البالغ طوله 16 كيلومتراً، ويربط المسار القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت، كما يرتبط مع شبكة مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حالياً، والتي تمتد من متحف الاتحاد حتى منطقة مرسى دبي مروراً بمناطق مختلفة في إمارة دبي وصولا إلى منطقة القدرة، بطول إجمالي 520 كيلومتر.

ويأتي تنفيذ المشروع، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام، كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

إضافة نوعية

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: يعد مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا، إضافة نوعية لحزمة مشاريع البينة التحتية التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وتسهيل الوصول بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب، وتحديداً الرحلات المتوسطة ورحلات الميل الأول والميل الأخير، مشيراً إلى أن المسار الجديد يبلغ طوله 16 كيلومتراً، فيما يبلغ عرضه أربعة أمتار، ويمر بمحاذاة شاطئ جميرا، موازياً لمساري الجري والمشاة الحاليين على الشاطئ الممتد من قناة دبي المائية حتى حديقة أم سقيم، ثم ينتقل المسار للمرور بمحاذاة شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى مدينة دبي للإنترنت.

وأضاف: يخدم المسار العديد من المناطق الحيوية الممتدة على شاطئ جميرا مثل صن ست مول، والشاطئ المفتوح، ونادي دبي للزوارق الشراعية، وشاطئ كايت بيتش، وحديقة أم سقيم، وبرج العرب، ويمكن للجمهور الاستفادة من المسار في ممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية على امتداد الشاطئ الذي تتوفر فيه جميع المرافق الخدمية، وكذلك الاستفادة من خدمات الدراجات المشتركة المتوفرة عند صن ست مول، ومسجد المنارة، وحديقة أم سقيم، وتبلغ السرعة في مسار شاطئ جميرا 20 كيلومتر في الساعة، ويصنف ضمن مسارات التنقل والرياضة والترفيه.

وأوضح المدير العام رئيس مجلس المديرين أن مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا، يعد جزءًا من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية يهدف لربط جميع المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تتضمن خطة المسارات للعام 2026 تنفيذ 276 كم من المسارات الإضافية ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 739 كم، وتهدف الخطة إلى ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.

المعايير والمواصفات

وأضاف: روعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، وساهمت هذه المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها أحد وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حالياُ تباغ 520 كيلومتراً، وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 739 كيلومترا بحلول عام 2026، بهدف ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

سرعة الدراجات

حددت هيئة الطرق والمواصلات سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة بـ 30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20كم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

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