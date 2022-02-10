الامارات | محمد بن راشد ينعى عالم الفلك الكويتي صالح العجيري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى عالم الفلك الكويتي صالح العجيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عالم الفلك الدكتور صالح العجيري، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعازينا لأهل الكويت وأهل الخليج في وفاة عالم الفلك الدكتور صالح العجيري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. رمز علمي معرفي خليجي في مجال الفلك نفخر به.. ونتمنى أن يخلفه جيل جديد من علماء الخليج في مجال الفلك وغيرها من المجالات ..".

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