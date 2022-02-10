اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | منخفض جوي جديد يؤثر في الدولة اعتباراً من السبت

0 نشر
أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي جديد يؤثر في الدولة اعتباراً من السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة ستتأثر اعتباراً من السبت المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، يستمر حتى الأربعاء المقبل.
وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال هذه الفترة غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية وعلى البحر، مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحياناً، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، لافتاً إلى أن البحر سيصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان، على أن تقل كميات السحب على الدولة بدأً من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا