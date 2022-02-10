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الامارات | حمدان بن محمد ينشر مشاهد من داخل متحف المستقبل لأول مرة.. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو من داخل متحف المستقبل لمشاهد تعرض من داخل المتحف للمرة الأولى.

وعلق سموه على الفيديو في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجمل مبنى على وجه الأرض … مشاهد من الداخل … لأول مرة ..".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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