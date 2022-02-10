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الامارات | هذه المواقف ستخضع للرسوم بداية من الاثنين المقبل في الشارقة

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مصباح عاشور - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المواقف ستخضع للرسوم بداية من الاثنين المقبل في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية الشارقة إخضاع المواقف العامة في شارع كورنيش الممزر منطقة الخان للرسوم ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 14 فبراير 2022، وأوضحت أن المواقف ستكون خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء دفع رسوم المواقف عن طريق خدمة الرسائل النصية 5566 أو من خلال تطبيق الذكي (الشارقة الرقمية)، وأن الاشتراكات الموسمية ستكون عن طريق الموقع الالكتروني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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