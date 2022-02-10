الامارات | شرطة الفجيرة تضبط آسيوي دهس شخصاً بمنطقة مربح ولاذ بالفرار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تضبط آسيوي دهس شخصاً بمنطقة مربح ولاذ بالفرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة الفجيرة ، خلال أقل من 12 ساعة مقيماً آسيوياً دهس شخص يحمل الجنسية الآسيوية بمركبته في أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح بالفجيرة، متسبباً بإصابته بإصابات بليغة ،ثم فر من مكان الحادث.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد الظنحاني لـ"الامارات اليوم" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً نحو الساعة الحادية عشر من مساء الأول من أمس يفيد بوجود مصاب في أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم نظراً لإصابته البليغة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق البحث والتحري من قسم المباحث والمروري بالتعاون مع مركز شرطة مربح بمنطقة الاختصاص من أجل القبض على الشخص المتسبب في الحادث، منوهاً أن الفريق قد تمكن بعد 12 ساعة من القبض على المتسبب في الحادث وهو يقود مركبة شخص مغادر الدولة في أحد الطرق الداخلية بمنطقة مربح وأحالته إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة.

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