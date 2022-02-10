الامارات | فئتان تستحقان الإعفاء من الخدمة الوطنية.. تعرف إلى الشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن فئتان تستحقان الإعفاء من الخدمة الوطنية.. تعرف إلى الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن هناك نوعان من الإعفاء من الخدمة الوطنية، الأول هو إعفاء دائم والثاني مؤقت، موضحة أن الإعفاء الدائم يشمل أصحاب الهمم، ومن الضروري أن تقوم هذه الفئة بالتسجيل في الخدمة الوطنية، لتحديد موقفها من التجنيد، وذلك من خلال خطوات سهلة عبر الموقع الإلكتروني، للخدمة الوطنية، وأن يكون لديه حساب في (uae pass)، الهوية الرقمية، ويمكن أن يسجل بنفسه أو ولي أمره.

وأوضحت أنه إذا كان المواطن من أصحاب الهمم لكنه يستطيع الحركة والمشي والتنقل، فلا بد أن يراجع بنفسه شعبة التجنيد القريبة من مقر سكنه، حتى ينهي إجراءات الفحص الطبي، المعتمد لدى القوات المسلحة، ويمكنه إحضار أي تقرير طبي، تخص حالته.

أما إذا كان المواطن يصعب عليه الحركة والمشي بسبب ظروفه الصحية، فلا توجد أي إشكالية ، إذ يقدر أقرب شخص له، من الدرجة الأولى أن يحضر التقارير الطبية المعتمدة، من الجهات الصحية، في الدولة، التي تثبت حالته الصحية مع البطاقة الأصلية المعتمدة لأصحاب الهمم الصادرة من عن وزارة تنمية المجتمع، ويسلمها إلى شعبة التجنيد، ثم تعرض هذه التقارير الطبية على اللجنة الطبية المختصة، لمراجعتها لاعتماد الإعفاء الدائم،

وبعدها تقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بإصدار شهادة الإعفاء الدائم من الخدمة الوطنية، وتسلم للمجند أو ولي أمره، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية، للحصول على جميع الاستفسارات المتعلقة بقانون الخدمة الوطنية

أما بالنسبة للإعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية، وهي تخص فئة الأبن الوحيد، سواء ابن وحيد لأمه، أو ابن وحيد لأبيه، أو ابن وحيد لأمه وأبيه، ويتوجب على الشخص التسجيل في الخدمة الوطنية على الموقع الإلكتروني، ويكون لديه حساب (uae pass)، الهوية الرقمية، وبعد التسجيل، يراجع شعبة التجنيد القريبة من مقر سكنه، حتى يوقع على تعهد بمراجعة شعبة التجنيد، كل خمس سنوات، لإثبات أنه لا يزال وحيدا، وأنه يستحق الإعفاء المؤقت، ولأي معلومات إضافية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية.

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