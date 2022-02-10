الامارات | تمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص 60 يوما ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص 60 يوما ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة الإمارات الرقيمة أن الموظفة في شركات القطاع الخاص في الدولة تستحق إجازة وضع مدتها (60) يوما ، تشمل، 45 يوما الأولى بأجر كامل، 15 يوم التي تليها بنصف أجر.

وذكرت أنه على صاحب العمل منح الموظفة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

وأشارت إلى أنه يمكن للموظفة بعد استنفاذها إجازة الوضع المذكورة أعلاه أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة، لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها الموظفة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

,للموظفة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا ً وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (٣٠) يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.

وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (٦ ) شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.

وذكرت أنه للحصول على المزيد من المعلومات عن إجازة الوضع لموظفات القطاع الخاص، يمكن مراجعة المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – قانون العمل الإماراتي

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