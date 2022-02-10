الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قيادة

لاحظ سائق بطئاً في حركة المركبات على أحد الطرق السريعة، وعندما تسنى له التقدم أكثر فوجئ بسائقين اثنين في الوقت نفسه منشغلين بالهاتف الذكي، لافتاً إلى استمرار ظاهرة استخدام الهواتف الذكية أثناء قيادة المركبات.

خدمة

لاحظ مستهلكون أن خدمات ما بعد البيع للمنتجات أو السلع المعمرة، يتم أحياناً تحويلها إلى شركات أخرى غير التي اشتروا منها المنتج، وذلك بعد مرور فترة من الزمن، الأمر الذي يجعلهم يواجهون صعوبة في إبراز الفواتير وشرح تفاصيل المنتج للشركة الجديدة، كونها لا تمتلك بيانات كافية.

تنظيف

تساءل قراء عما إذا كان هناك معايير ملزمة بخصوص تنظيف المباني السكنية والمرافق الخدمية داخل المبنى، لافتين إلى تغاضي بعض الشركات التي تدير المباني عن عمليات التنظيف المعتادة.

سوق

لاحظ زوّار للسوق الشعبي في عجمان، أن السوق شهد في الفترة الأخيرة نقلة ملحوظة على صعيد المنشآت والبنية التحتية، إلى جانب جودة المنتجات، ما جعله يستقطب أعداداً إضافية من المتسوقين.

ملعب

يجد جمهور بدوري المحترفين لكرة القدم صعوبة في الوصول إلى نادي الشارقة في منطقة سمنان، من أجل حضور المباريات التي تقام هناك، بسبب عمليات التأهيل الحالية التي تتم في بعض الطرق القريبة أو المحيطة بالنادي، وتعرقل حركة السير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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