الامارات | "الأزمات والكوارث" في دبي تعلن التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية للفعاليات منتصف فبراير الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزمات والكوارث" في دبي تعلن التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية للفعاليات منتصف فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنه سيتم الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات في إمارة دبي، في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ومراكز التسوق إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمناسبات الاجتماعية ووسائل النقل، اعتباراً من اليوم (الأربعاء) وصولاً إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية بحلول 15 فبراير الجاري، وذلك تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة بخصوص الشأن ذاته.

وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة. كما أشادت اللجنة العليا بتجاوب أفراد المجتمع والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدةً استمرار العمل بالإجراءات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمام للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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