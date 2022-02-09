الامارات | محمد بن راشد : يتفقد مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : يتفقد مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.



وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" "ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله..

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