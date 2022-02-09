الامارات | «التعليم والمعرفة» تشجّع 20 ألف طالب على دراسة العلوم والتكنولوجيا عبر «لِمَ؟»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تشجّع 20 ألف طالب على دراسة العلوم والتكنولوجيا عبر «لِمَ؟» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن عودة ورش عمل البرنامج التعليمي «لِمَ؟»، لتحفيز الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف طالب شاركوا في أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موضحة أن البرنامج نفذ 384 عرضاً ميدانياً، استفادت منها 57 مدرسة في أبوظبي، قامت بزيارة عروض البرنامج التي تتضمن عرض الكيمياء المذهلة، وعرض استعد للإقلاع الخاص بالطيران، وعرض النمو من أجل الخير الخاص بالزراعة والبيئة، وعرض مستقبل الطاقة.

وتفصيلاً، أفادت الدائرة أن برنامج «لِمَ؟» يقدم ورش عمل تفاعلية ضمن الصفوف الدراسية لإلهام الطلبة، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإسهام في نشر ثقافة العلم المبسط الترفيهي لتزداد فعالياتها في الأوساط التعليمية، مشيرة إلى نجاح البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 في الوصول إلى أكثر من 150 ألف طالب.

وحددت الدائرة ثلاثة أهداف للبرنامج، تشمل دعم أجندة دائرة التعليم والمعرفة وخطة أبوظبي 2030 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشجيع ورعاية الجيل المقبل من العلماء والمبتكرين ورواد الأعمال في إمارة أبوظبي، وتحفيز الطلاب من الصف الثالث إلى السابع على صقل معرفتهم بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عبر تقديم تجارب علمية شيّقة وعملية، تتكامل مع مناهجهم الدراسية، لكون هذه المرحلة العمرية في حياة الطلبة هي الأكثر تأثيراً، وأبدى الطلاب اهتماماً بمجالي العلوم والتكنولوجيا.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أهمية أن تكون الدروس المستفادة في مجال العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة أكثر تشجيعاً للطلاب، ليتمكنوا في ما بعد من تغطية اهتماماتهم العلمية بعد التحاقهم بالجامعة، لافتة إلى أنه من خلال برنامج «لِمَ؟» يتم تقدم الدعم للمدارس في أبوظبي للسير على خطى البرنامج، ولجعل تدريس هذه المواد العلمية أكثر متعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news