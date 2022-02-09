الامارات | قسم القلب في مستشفى راشد يستقبل 8000 مراجع العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن قسم القلب في مستشفى راشد يستقبل 8000 مراجع العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مستشفى راشد بأن قسم القلب حقق خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية في مستوى ونوعية الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى، وفقاً لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية، وضمن رؤية مستقبلية تواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية في الإمارة، لافتاً إلى أن عدد مراجعي قسم القلب وصل إلى أكثر من 8000 مراجع، العام الماضي، بينهم 5900 مراجع للعيادات الخارجية، استفادوا من الخدمات التي يقدمها القسم.

وأكد استشاري أمراض القلب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، الدكتور فهد عمر باصليب، أن الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا لتعزيز تجربة المرضى بمختلف المنشآت الصحية في الهيئة، بما في ذلك قسم القلب بمستشفى راشد، الذي يقدم خدمات تخصصية متكاملة وعالمية المستوى، تستند إلى توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية، وسرعة تقديمها لمحتاجيها من المرضى خلال الساعة الذهبية التي تلي الإصابة مباشرة.

وشدد على أهمية خدمة علاج اضطراب نظم القلب، ودورها في تحسين جودة حياة المرضى، للعيش ضمن نمط حياة أكثر نشاطاً ، حيث يوفر قسم القلب بمستشفى راشد خدمات متقدمة عديدة، منها إجراء فحوص تداخلية وغير تداخلية لاضطرابات نظم القلب، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب بكل أنواعها، وإجراء عمليات قسطرة القلب الكهربائية بوساطة أحدث الأجهزة، لتشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب بكل أنواعها، بالإضافة إلى توافر عيادة متخصصة تقدم استشارات طبية على أعلى مستوى لمرضى اضطرابات نظم القلب.

وأفاد استشاري أمراض القلب في المستشفى، الدكتور هيثم الهاشمي، بأن أعراض اضطرابات ضربات القلب قد لا تكون ملحوظة في العديد من الحالات المصابة، ولكن من الممكن أن يقوم الطبيب المختص بكشفها أثناء قيامه ببعض الفحوص الروتينية للمصاب، أو بعد عمل مخطط كهربية القلب، إذا تطلبت الحالة ذلك، حيث تتضمن هذه الأعراض التسارع في نبضات القلب بشكل ملحوظ، والشعور ببعض الآلام بمنطقة الصدر، والشعور بالدوخة في بعض الأحيان، وضيق التنفس، والإعياء، والإغماء وفقدان الوعي، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، والتعب عند ممارسة بعض التمارين الرياضية.

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