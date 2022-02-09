الامارات | هل التوتر والقلق من عوامل الإصابة بالسرطان؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل التوتر والقلق من عوامل الإصابة بالسرطان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجيب رئيس جمعية الإمارات للأورام، الدكتور حميد الشامسي، قائلاً إن كثيراً من الدراسات والأبحاث حاولت البحث عن علاقة بين الضغط النفسي والتوتر والقلق وبعض أنواع السرطان، إلا أنه لا توجد علاقة واضحة مباشرة تدل على ذلك. وتابع أنه يمكن أن يسبب التوتر والقلق، وأمور مثل التدخين والسمنة، وعوامل أخرى معروفة، الإصابة بالسرطان، كما أن الضغط النفسي يمكن أن يؤثر سلباً في الجهاز المناعي للجسم، والذي يلعب دوراً أساسياً في محاربة الخلايا السرطانية.

وأضاف «يتساءل البعض ما إذا كان التوتر يسبب سرطان الثدي خصوصاً، وكانت الأدلة على ذلك ضعيفة، حيث أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف امرأة في المملكة المتحدة عام 2016 عدم وجود دليل ثابت يؤكد العلاقة بين التوتر وسرطان الثدي».

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