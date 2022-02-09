الامارات | ما الفحوص الواجبة على مصاب «كورونا»؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفحوص الواجبة على مصاب «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجيب استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، بأن معظم إصابات «كورونا» خلال الفترة الأخيرة، تمر بأعراض تشبه نزلات البرد، وبالتالي في خلال أسبوع من الإصابة يمكن إعادة الفحص، والاختلاط مع العامة بعد مرور 10 أيام، وغير مطلوب من المريض إجراء فحوص الدم أو إجراء أشعة على الصدر، إلا في حال كانت الأعراض شديدة في البداية، واضطر الطبيب إلى صرف مضادات حيوية أو أدوية لسيولة الدم، وغير ذلك لا يعتبر المريض المتعافى من «كورونا» في حاجة لأي فحوص طبية.

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