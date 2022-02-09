الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدائق

نوّه سكان في أبوظبي بوجود حراس داخل حدائق الأحياء طوال اليوم، لتأمين سلامة أبنائهم والحد من المشاجرات التي تحدث بينهم، لافتين إلى ما توفره هذه الحدائق من متنفس، لممارسة الرياضة والألعاب وتفريغ الطاقة للأطفال.

حشرات

طالب سكان في منطقة التعاون بالشارقة إدارات المباني السكنية والتجارية، بالقيام بعمليات رش ومكافحة الحشرات في الممرات وبالقرب من غرف المخلفات، وذلك لتفادي انتشار الحشرات، إذ أن هذه المهمة تعد ضمن خدمات الصيانة الأساسية، التي تهملها بعض الشركات.

أطفال

اشتكى سكان إهمال بعض الأسر لأطفالهم وتركهم يقودون دراجاتهم الهوائية بين المركبات في مناطق المواقف. ولفتوا إلى أنهم يفاجأون أحياناً بوجود أطفال يلعبون بين المركبات، بطريقة تعرض سلامتهم للخطر، لاسيما أن أحجامهم الصغيرة تجعلهم خارج إطار الرؤية لدى العديد من السائقين.

مستلزمات

نوّه قارئ بجهود هيئة الصحة في دبي، في توفيرها المستلزمات الخاصة بالعناية بكبار المواطنين، من خلال المستودع العام التابع للهيئة، وتمنوا لو يتم توصيلها إلى المنازل أو تخصيص نافذة لاستلامها من خلال من المركبات، دون الاضطرار للنزول إلى المستودع.

إجراءات

أثنى ذوو طلبة بمدارس خاصة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارات هذه المدارس، والتشديد على إجراء الفحوص الطبية الخاصة بـ«كوفيد-19»، وضمان التباعد من أجل سلامة الطلبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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