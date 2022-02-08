الامارات | إصابة 4 مواطنين في حادث تدهور مركبة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 مواطنين في حادث تدهور مركبة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون والتنسيق مع شرطة أبوظبي أمس الإثنين مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لـ 4 أشخاص من الجنسية الإماراتية في جزيرة راس غراب في إمارة أبوظبي.

تم تلقي بلاغ من عمليات شرطة أبوظبي يفيد بتعرض سيارة لحادث تدهور في جزيرة راس غراب التابعة لإمارة أبوظبي مما أدى إلى تعرض الركاب لإصابات بليغة ومتفرقة بالجسم وتم نقلهم جواً إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتمكن فريق الإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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