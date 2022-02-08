الامارات | حملة لردم الآبار المهجورة والعشوائية في مدينة الذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لردم الآبار المهجورة والعشوائية في مدينة الذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت بلدية مدينة الذيد حملة ردم الآبار المهجورة والعشوائية في مدينة الذيد، حيث شكلت البلدية فريق خاص يقوم بمسح وحصر الآبار المهجورة والعشوائية في المدينة ومن ثم ردمها وتسويتها، وذلك بهدف الحفاظ من خطر الوقوع بها .

وأوضح علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد أن مدينة الذيد تحتوي على المئات من الآبار في مختلف الأماكن كالمزارع والعزب والبيوت الشعبية ، وتعرض العديد منها إلى الجفاف، مما تسبب في هجرها وتركها بغير أسوار أو علامات تحذرية تدل على وجودها، فأصبحت تشكل خطراً يهدد سكان المنطقة وبالأخص صغار السن وكذلك الحيوانات .

كما تهيب بلدية مدينة الذيد بالسادة المواطنين والمقيمين بضرورة التواصل مع لجنة الطوارئ والأزمات الدائمة التابعة للبلدية حال العثور على مكان وجود أي آبار مهجورة أو عشوائية والمسارعة بالاتصال على 993 او 0507477888، لتتمكن البلدية من تنفيذ الإجراءات اللازمة للردم والتسوية.

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