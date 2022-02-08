الامارات | «أمان يا بلادي» يناقش التحديات الاجتماعية للتكنولوجيا وتداعياتها الأمنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمان يا بلادي» يناقش التحديات الاجتماعية للتكنولوجيا وتداعياتها الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعدّه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة صباح كل يوم إثنين، عدداً من الموضوعات المتنوعة عبر محطاته ‏المختلفة، حيث تحدث الضيوف حول التحديات الاجتماعية وتداعياتها الأمنية، وطرق التقليل من المخاطر، والحفاظ على مجتمع سليم وآمن.

وتطرّق ضيف البرنامج رئيس قسم البحث العلمي بإدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، المقدم عبدالله مليح، إلى المتغيرات التي لها تأثير على واقعنا، وما ينتج عنها من ‏عوامل تنعكس على الفرد والأسرة والمجتمع، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على الفرد، وكيفية التقليل من مخاطرها، ‏واستغلالها الاستغلال الآمن، بما ينعكس على المجتمع.

كما أشار مليح إلى أهمية الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، ودوره المهم في الوقاية ‏والتصدي للمخاطر الاجتماعية للتقنيات الحديثة، ومدى تأثيرها المباشر ‏على الأفراد، خصوصاً الأبناء، داعياً كل شرائح المجتمع من جهات حكومية وأفراد وأولياء أمور إلى ضرورة التكاتف والتعاون في التصدي لهذه المتغيرات الدخيلة على أبنائنا، حفاظاً عليهم وعلى القيم الأصيلة في المجتمع.

وتخلل البرنامج مداخلة هاتفية، تحدثت فيها مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مريم إبراهيم القصير النعيمي، حول دور الإدارة في التثقيف من خلال البرامج التثقيفية المستمرة لجميع فئات المجتمع، للحد من الظواهر والمشكلات ‏السلبية.

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