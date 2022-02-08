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الامارات | بلدية أبوظبي تشرك المجتمع في تعزيز البيئة المحلية

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تشرك المجتمع في تعزيز البيئة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية «المزارع الصغير» ضمن مبادرة «عاصمتي»، وذلك في مدينة زايد والمناطق التابعة لها.

وأفادت البلدية بأن المبادرة تأتي ضمن حرص بلدية مدينة أبوظبي على إشراك المجتمع خصوصاً فئة الأطفال في تعزيز البيئة المحلية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأطفال على ممارسة هذا النشاط الإيجابي، وتدريبهم على الزراعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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