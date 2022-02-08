الامارات | رجل آلي لتخزين وصرف الأدوية

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل آلي لتخزين وصرف الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح قائد الإمداد المشترك بوزارة الدفاع، اللواء الركن فيصل محمد الشحي، أمس، مستودعات سلاح الخدمات الطبية، ومشروع الرجل الآلي بمدينة زايد العسكرية، الذي يغطي احتياجات الوحدات الطبية الموجودة في المدينة.

واستمع قائد الإمداد المشترك بوزارة الدفاع، خلال جولة في المستودعات، إلى شرح مفصل عن آلية عمل الرجل الآلي، وطريقة التشغيل الخاصة به، والذي يعتبر نظاماً تخزينياً متطوراً للمواد الطبية، يقوم على الذكاء الاصطناعي لتخزين المواد المستلمة وصرفها، ما يقلل من الجهد والوقت والكادر الوظيفي المطلوب لإمداد المراكز الطبية بالأدوية، علماً بأن إدارته تتم بالكامل من قبل الكادر المواطن لمنتسبي وزارة الدفاع.

وتعتمد آلية الاستلام والصرف في نظام الرجل الآلي على الجمع بين نظام تدبير ونظام الرجل الآلي، فعلى سبيل المثال تبدأ آلية الاستلام بتحديد الكمية المراد تسلمها في نظام تدبير، وعلى ضوء ذلك يقوم الرجل الآلي ذاتياً بتحديد عدد وحدات التخزين بناءً على الكمية المراد تخزينها، ثم يقوم بتمرير المادة الطبية في وحدات التخزين على حساسات وأشعة ليزر لقراءة الوحدة التخزينية، وتحديد الوزن والارتفاع، واختيار المكان المناسب للتخزين ذاتياً.

كما استمع الشحي إلى شرح حول مهام وواجبات مستودعات سلاح الخدمات الطبية، التي تعتبر من أهم وحدات الدعم والإسناد الفني لسلاح الخدمات الطبية في وقت العمليات والسلم.

وتقوم مستودعات سلاح الخدمات الطبية بفحص واستلام جميع الأدوية والمواد المستهلكة والأجهزة والمعدات الطبية، والاحتفاظ بالمواد الطبية المستلمة، والمحافظة عليها، وصرف المواد الطبية لوحدات القوات المسلحة أو لجهات أخرى، إلى جانب عملية التدوير، لتفادي انتهاء المواد الطبية، وتجنب تكدسها.

• مستودعات سلاح الخدمات الطبية تفحص وتستلم الأدوية والمواد المستهلكة والمعدات الطبية.

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