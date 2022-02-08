الامارات | جامعة الإمارات تُعزّز ثقافة الابتكار بـ 70 فعالية

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تُعزّز ثقافة الابتكار بـ 70 فعالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك الكليات والمراكز العلمية في جامعة الإمارات، هذا العام، بأكثر من 70 فعالية ومُسابقة، احتفاءً بشهر الابتكار وفعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، بهدف مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع عامّة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتمّ توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وقال مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي: «أطلقنا العديد من البرامج والمبادرات والمُسابقات التي تُسهم في تعزيز ثقافة الابتكار بين طلبة الجامعة والعاملين فيها، وتساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم الإبداعية إلى واقع ملموس، خصوصاً في مجال التنمية المستدامة».

وأضاف أن أولى فعاليات الجامعة بدأت بسلسلة من محاضرات الابتكار في علوم الأرض يوم 31 يناير الماضي. ويتضمّن برنامج شهر الابتكار 2022 الذي تستمر فعالياته في جامعة الإمارات العربية المتحدة حتى 28 فبراير، العديد من المسابقات حول التطبيقات المُبتكرة.

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