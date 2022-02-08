الامارات | «أبوظبي للدفاع المدني» تطلق مختبرات افتراضية للابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للدفاع المدني» تطلق مختبرات افتراضية للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالياتها المشاركة ضمن شهر الإمارات للابتكار، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير الجاري، تحت شعار «الإمارات تبتكر 2022»، ترسيخاً لثقافة الابتكار، ودعماً لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً المقبلة.

وثمن مدير عام الهيئة العميد محمد إبراهيم العامري، دعم القيادة وتشجيع أبناء الإمارات على الابتكار، وزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار، وأثره في مستقبلهم، وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة الابتكار بدولة الإمارات، حتى أصبح عنواناً لمسيرتنا المتطورة.

وأطلق ضمن شهر الإمارات للابتكار العديد من الفعاليات والمبادرات الابتكارية بالهيئة، كما شملت فعاليات الهيئة عقد مختبرات افتراضية للابتكار، بالتعاون مع الشركاء، وجلسات عصف ذهني لمناقشة التحديات المستقبلية.

كما سيتم عقد ورش عمل توعوية في مجال الابتكار للعاملين والمجتمع، وإطلاق مبادرة عن الابتكار عبر ‏مختلف القنوات الإعلامية، وتكريم المبتكرين والجهات المتميزة في تنظيم فعاليات شهر الابتكار، واستضافة مجموعة من المبتكرين والمبدعين لاستعراض تجاربهم والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مجال الابتكار.

ولفت إلى أن الهيئة عملت بخطوات واثقة في تنفيذ توجيهات القيادة، وشجعت كوادرها الوطنية على جلسات العصف الذهني وصولاً لأفكار ومقترحات ومشروعات ابتكارية، تتوافق مع الجهود المتواصلة لحكومة الدولة في الخمسين الجديدة، واحتضان الأفكار المبتكرة، والاحتفاء بالمبتكرين، بما يعزز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news