الامارات | 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 473 ألفاً و298 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 859 ألفاً و361 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة شخص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2265 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 1992 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 786 ألفاً و642 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 14 ألفاً و708 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و735 ألفاً و668 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 239.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• «الوزارة» قدمت 14 ألفاً و708 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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