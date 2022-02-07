الامارات | %0.4 معدل إصابات «كورونا» في الدولة خلال الأسبوع الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن %0.4 معدل إصابات «كورونا» في الدولة خلال الأسبوع الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الرسمية الخاصة بأحدث مستجدات بيانات «كوفيد-19» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن متوسط الفحوص اليومية خلال الأسبوع الأخير، بلغ 494 ألفاً و128.4 فحصاً، بمعدل 4996 فحصاً لكل 100 ألف نسمة، فيما جاء معدل الإصابات الإيجابي من إجمالي الفحوص 0.4%، وبينت الإحصاءات أن متوسط الإصابات اليومية خلال الفترة نفسها بلغ 2089.6 إصابة، بمعدل 21.1 لكل 100 ألف نسمة، ووصل متوسط حالات الشفاء اليومية 1209.1 حالات، بنسبة 12.2 لكل 100 ألف نسمة، وبلغ معدل الوفيات من الإصابات 0.2%.

وتفصيلاً، كررت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، تأكيدها أن لقاحات كورونا إحدى أمثل الطرق للوقاية من الإصابة بـ«كوفيد-19»، والحفاظ على الصحة والسلامة، إضافة إلى التقليل من حدة الإصابة في حال التعرض للفيروس، وخفض احتمالية التعرض للمضاعفات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى أو الوفاة، مشيرة إلى أن «الدراسات أثبتت أن للجرعة الداعمة دوراً كبيراً في تعزيز المناعة، لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس، بعد انخفاض ذاكرة التعرف إليه مع مرور الوقت».

ودعت الحوسني أفراد المجتمع المؤهلين لأخذ التطعيم والجرعات الداعمة، بما في ذلك الأطفال والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.

وحثت أفراد المجتمع الذين لم يتلقوا اللقاح على التوجه لأقرب مركز تطعيم، حيث وفرت الجهات الصحية أنواعاً مختلفة من تطعيمات «كوفيد-19» المعتمدة حسب اللوائح والإجراءات المتبعة لترخيص اللقاح، ما يؤكد مأمونية التطعيم وفعاليته.

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإجراء الفحوص المخبرية الدورية، التي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة، والتحلي بالمسؤولية المجتمعية للحفاظ على الصحة والسلامة والحماية من الإصابة، إضافة إلى المحافظة على الجهود الوطنية المبذولة.

وكانت دولة الإمارات قد تصدرت دول العالم في التعامل مع الجائحة خلال يناير الماضي، وفقاً لنتائج مؤشر المرونة في التعامل مع «كوفيد-19»، الصادرة عن وكالة «بلومبيرغ» العالمية، الخاص برصد مستويات المرونة في التعامل مع الجائحة والقدرة على احتوائها في مختلف دول العالم.

وبلغ رصيد الإمارات 78.9 من 100 درجة في نهاية يناير الماضي، استناداً إلى 12 معياراً تستخدمها «بلومبيرغ»، ما منح الدولة الصدارة عالمياً خلال شهر يناير.

كما أفادت «بلومبيرغ» في تقريرها بأن نسبة جرعات اللقاحات إلى إجمالي عدد السكان في الدولة بلغ 244.4% حتى نهاية يناير.

ووصفت أداء الإمارات على المؤشر بأنه الأكثر اتساقاً منذ عام.

كما أظهر التقرير أيضاً أن الإمارات استطاعت أن تُعيد مظاهر الحياة لديها إلى شكلها الطبيعي، الذي كان سائداً قبل تفشي الجائحة. وأضاف أن هذه العودة تتجلى من خلال حقائق عدة ملموسة على أرض الواقع.

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