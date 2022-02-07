الامارات | تعرف إلى طقس الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا و غائما جزئيا بوجه عام مائلا للبرودة نهاراً باردا ليلاً و رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها تدريجياً خلال الليل وصباح الأربعاء.

الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س.. و الخليج العربي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 والمد الثاني عند الساعة 06:27 والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 32:23.

ويكون بحر عمان مضطربا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 00:16 والمد الثاني عند الساعة 01:59 و الجزر الأول عند الساعة 26:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.

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