الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 14,708 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 14,708 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 14,708 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23,735,668 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 239.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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