الامارات | «التربية» تعدّل مواعيد الـ «إمسات» لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتسجيل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عدّلت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الثاني عشر، وستكون ثمانية مواعيد (32 جلسة) متاحة أمام الطلبة لأداء الاختبار، وذلك خلال الفصلين الدراسيين الجاري المقبل.

وعزت الوزارة تغيير مواعيد الاختبار لإتاحة فرص أكبر أمام الطلبة للتسجيل في الاختبار الإمارات القياسي (إمسات).

وتم تغيير موعد جلسات أداء الاختبار للصف الثاني عشر، ليصبح يوم الأحد بدلاً من السبت، بدءاً من تاريخ 27 من فبراير الجاري.

وحسب جدول مواعيد جلسات «إمسات»، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإنه توجد ثمانية مواعيد للجلسات خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، بحيث تعقد جلسات الاختبار يوم السبت 12 من فبراير الجاري، ثم تتحول المواعيد إلى يوم الأحد من كل أسبوع، وفق تواريخ محددة، وهي يوم 27 من فبراير الجاري، و13 و27 من شهر مارس المقبل، و22 و29 من شهر مايو المقبل، و12 و26 من شهر يونيو المقبل.

وتأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الثاني عشر، الذي كان مقرراً عقده يوم 29 من يناير الماضي، كإجراء احترازي، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي من الإصابة بفيروس «كورونا»، وحددت الوزارة يوم 12 من فبراير المقبل موعداً بديلاً لأداء جلسات الاختبار المؤجلة.

وذكرت الوزارة أنه ستعقد في اليوم الواحد أربع جلسات للاختبار، تبدأ فترة الجلسة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى 10:30 صباحاً، والجلسة الثانية من 11 صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، والجلسة الثالثة من الثانية عصراً إلى الرابعة والنصف عصراً، والجلسة الرابعة من الخامسة مساءً إلى 7:30 مساء.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات الوطنية (إمسات) أتاحت للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأيٍّ من مؤسسات التعليم العالي، سابقاً، بسبب تدني درجاتهم في «الثانوية»، فرصة الدراسة الجامعية من دون إعادة «الثانوية» مرة أخرى، وذلك من خلال خوض هذه الاختبارات لتحسين درجاتهم في مواد محددة (اللغة العربية والرياضات واللغة الإنجليزية)، مؤكدة أنه يحق للطالب دخول اختبارات «إمسات» مرات عدة.

وجاء تطبيق الاختبارات الوطنية (إمسات) كشرط للقبول، ليمنح هؤلاء الطلبة فرصة الالتحاق بالدراسة الجامعية، ويحق للطالب خوض اختبار «إمسات» أكثر من مرة، حتى يحقق الدرجات المطلوبة، دون الحاجة إلى إعادة الثانوية.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار الطالب الآلة الحاسبة الخاصة به في موعد يوم الاختبار الخاص بمادتي الرياضيات والفيزياء، أو استخدام الآلة الحاسبة الموجودة في النظام، كما أن المركز لن يقوم بتوفير الآلة لطالب، وكذلك على الطالب محاولة تقليل المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، ويرجى الاكتفاء بالمقتنيات الأساسية.

وأوضحت الوزارة في «سياسة الغياب أثناء اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، بأنه في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، موضحاً سبب الغياب بالتفصيل، ثم تتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار من دون عذر مقبول، فلن يسترجع الرسوم المدفوعة.

مسحة «PCR»

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب توفير نتيجة فحص سلبية لأداء الاختبار في مراكز الاختبار، وذلك لمدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف «PCR»، على أن يتم توفير نتيجة الفحص عبر تطبيق الحصن/صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل أداء الاختبار.

وأكدت الوزارة ضرورة حضور الطلبة اختبارات الإمارات القياسية (إمسات)، وألزمتهم حال عدم الحضور بتقديم وثيقة تثبت أن تغيبهم بعذر، سواءً بتقرير طبي أو شهادة مرضية صادرة عن مستشفى حكومي، ومصدقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من هيئة الصحة، أو شهادة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

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