الامارات | أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر «النقل» في دورته الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر «النقل» في دورته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومقرها بلجيكا، على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية، كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله مركز دبي التجاري العالمي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، ورئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المهندس خالد الحقيل، الذي استعرض جدارية خاصة بمشروعات النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أهمها مسار 2020 لمترو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، وتعهيد عمليات تشغيل وصيانة الحافلات في دبي، ومشروع مترو البحرين، ومترو الرياض، وخدمة الحافلات في المملكة العربية السعودية، ومشروع حافلات النقل السريع في الأردن، ومشروعات المونوريل والمترو والسكك الحديدية عالية السرعة في مصر، ومشروع النقل السريع في المغرب، كما شملت الجدارية مبادرة الفن في المواصلات العامة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، 13 جلسة، بينها خمس جلسات رئيسة، تسلط الضوء على التنقل في عالم ما بعد جائحة «كوفيد-19»، ودور القيادات المسؤولة عن قطاع التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحديد مستقبل القطاع في المنطقة، وإدارة التنقل الذكي، ومدن الغد، ودور القيادات النسائية في قطاع النقل العام، فيما تناقش الجلسات المتزامنة، خدمة النقل الذكية، والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورحلات الميل الأول والأخير، والاستدامة وخدمات المواصلات العامة بعد الجائحة، والممكنات التكنولوجية.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في الدورة الرابعة من «هاكاثون المواصلات» لطلبة الجامعات والكليات، وفاز بالمركز الأول مشروع «سكوتي»، وهو تطبيق ذكي، يجعل التنقل باستخدام السكوتر الكهربائي عملية أكثر أماناً وأسرع وأكثر استدامة، كما يشمل التطبيق مساعد سكوتر «ScootAssist» يعمل على مراقبة سرعة السكوتر وسلوك المستخدم، بالإضافة إلى خريطة افتراضية للمسار الآمن لقيادة السكوتر على الواقع الافتراضي «metaverse».

وفاز بالمركز الثاني مشروع «سالم»، وهو تطبيق لمراقبة الصحة والسلامة مصمم لسلامة الأفراد العاملين في مجال تسليم الطلبات، ويستخدم مستشعرات الهاتف، ونظام تحديد المواقع العالمي، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة لضمان الالتزام بالسلوك الآمن في القيادة.

أما الفائز بالمركز الثالث فهو تطبيق «ستدي steady» ويضمن التطبيق سهولة تنقل أصحاب الهمم في وسائل المواصلات العامة، حيث يقوم التطبيق باستشعار أماكن تنقلهم وإرسال رسائل نصية تلقائية للعاملين في محطات النقل العام، بهدف إخطارهم بوجود أصحاب الهمم، لضمان تنقلهم بشكل آمن داخل المحطة وفي وسائل المواصلات.

كما كرّم سموه الشركات الراعية الرئيسة لمؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: الهيئة العامة للنقل في السعودية، ومجموعة كيوليس (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وشركة فامكو التابعة لمجموعة الفطيم، كرعاة استراتيجيين، إضافة إلى الرعاة الرئيسين: شركة أر. أي. تي. بي. للتطوير الفرنسية «RATP Dev»، وشركة الإنشاءات الوطنية الصينية، وهيونداي جمعة الماجد، وجونال التركية للإنشاءات، إلى جانب الاتحاد للقطارات وشركة ألستوم الراعِيَين الذَهَبِيين، وشركة فيزا، وشركة واغنر بيرو الراعي الفضي.

معرض صناعة النقل

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، يرافقه المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة، تعرض فيه آخر ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات، حيث توقف سموه عند عدد من أجنحة الجهات العالمية والعربية والمحلية المشاركة في المعرض واطلع خلال الجولة على ما يتضمنه المعرض من أفكار وحلول تسهم في تطوير قطاع التنقل بضمان مستويات أعلى من راحة وأمان مستخدمي وسائل النقل المختلفة، وأبرز ما تطرحه الجهات العارضة من مشروعات ومبادرات تخدم في الارتقاء بقدرات القطاع.

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