الامارات | مدارس خاصة تحدد آلية لتحصيل الرسوم عند ترك المدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تحدد آلية لتحصيل الرسوم عند ترك المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، الإجراءات التي ستتبعها لتحصيل الرسوم الدراسية، في حال ترك الطالب المدرسة خلال العام الدراسي المقبل.

وأبلغت ذوي طلبتها بأنه «في حال ترك الطالب المدرسة لأي سبب كان، فإن الرسوم الدراسية غير مستردة بشكل كامل، ولا تحول للأخوة في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة».

وأكدت تحصيل الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات عن شهر كامل إذا داوم الطالب في المدرسة لأسبوعين أو أقل، وتحصيل الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات عن شهرين إذا داوم في المدرسة أكثر من أسبوعين وأقل من شهر، وتحصيلها عن ثلاثة أشهر إذا داوم الطالب في المدرسة مدة تزيد على شهر.

كما أكدت عزمها تحصيل الرسوم الدراسية على ثلاث دفعات، بحيث يكون القسط الأول بنسبة 40% في سبتمبر المقبل، والثاني بنسبة 30% في ديسمبر المقبل، والأخير بنسبة 30% في مارس من العام المقبل.

وأشارت إلى أن رسوم الكتب الدراسية والزي لن تسترد في حال دفع ولي أمر الطالب ثمنها، وطلب بعدها نقل ابنه إلى مدرسة أخرى، أو قرر ترك المدرسة لأي سبب كان.

وذكرت أن الرسوم الدراسية قابلة للزيادة بعد موافقة الجهات المختصة، لافتة إلى أن الإدارات المدرسية تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها ذوو الطلبة، لكن المهم تحديد العلاقة في العقود المدرسية واتخاذ ذوي الطالب قرار التسجيل في المدرسة المناسبة من الجانب التعليمي والتربوي والمالي قبل بداية العام الدراسي المقبل، لتفادي تراجعه عن اختياره بعد بداية العام الدراسي الجديد.

• الإدارات المدرسية دعت ذوي الطالب إلى اتخاذ قرار التسجيل في المدرسة المناسبة تعليمياً وتربوياً ومالياً قبل بداية العام الدراسي.

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