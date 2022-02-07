الامارات | «استشاري الشارقة» يوصي بتشجيع المطورين والمصارف للمشاركة في البرامج الإسكانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يوصي بتشجيع المطورين والمصارف للمشاركة في البرامج الإسكانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في حكومة الشارقة خلال جلسته التاسعة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ10.

وناقشت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس علي ميحد السويدي توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة والتقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات، ودعت التوصيات في مجملها إلى فتح المجال لعدد أكبر من المصارف للمشاركة في تمويل المشروعات الإسكانية الحكومية بالتسهيل على أصحاب القروض السكنية في الاختيار بين تلك المصارف، مع العمل على تشجيع المطورين العقاريين والمصارف للمشاركة في البرامج الإسكانية الحكومية، من خلال إصدار تشريع لقانون الرهن العقاري وآخر لقانون المطورين العقاريين.

وتطرقت التوصيات إلى العمل على تطوير سياسة استراتيجية إسكانية مستقبلية بالتنسيق مع دائرة الإحصاء والجهات ذات الصلة لعمل (دراسات اكتوارية) للتعرف على النمو السكاني والاحتياجات السكنية المستقبلية، مؤكدة إيجاد حلول إسكانية مستدامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، فضلاً عن التوسع في إنشاء مثل تلك المجمعات التي توفر الخدمات والبنى التحتية والمرافق المتكاملة، وغيرها من التوصيات الأخرى التي أولاها المجلس في التيسير على مواطني الإمارة للاستفادة من مشروعات الإسكان، بجانب تيسير تسديد القروض على المنتفعين من الإسكان الحكومي.

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