الامارات | 78 مهمة إنقاذ نفذها «طيران شرطة رأس الخيمة» العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مهمة إنقاذ نفذها «طيران شرطة رأس الخيمة» العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قسم طيران شرطة رأس الخيمة عن تنفيذه 78 مهمة متنوعة خلال العام الماضي، 80% منها شملت مهام بحث وإنقاذ.

وقال رئيس القسم العقيد طيار سعيد اليماحي، إن المهام تنوعت بين البحث والإنقاذ والدوريات والمشاركة في المناسبات الوطنية والرسمية والمجتمعية، وتقديم الدعم والمساندة للجهات التي تطلب ذلك حرصاً على تعزيز الأمن والأمان وإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين والسياح والمحافظة على سلامتهم.

وأضاف أن معدل المهام يرتفع خلال موسم تساقط الأمطار الذي يشهد إقبالاً خلاله لزيارة المناطق الجبلية والأودية من قبل البعض، على الرغم من التحذيرات الشرطية الدائمة للجمهور بعدم التوجه أو الاقتراب من مثل هذه الأماكن، حيث يرتفع عدد العالقين والمفقودين نتيجة محاصرة مياه الأودية لهم، مشيراً إلى أن القسم يقدم خدماته على مدار الساعة حرصاً على سلامة أفراد المجتمع والتزاماً بالجانب الإنساني الذي يكون محفوفاً بالمخاطر لطواقم الإنقاذ من الطيارين والمساعدين والملاحين في بعض الأحيان.

وأكد أن منتسبي القسم يخضعون بشكل مستمر لدورات تدريبية وتأهيلية تزيد من قدراتهم ومن رصيدهم المعرفي والمهاري في التعامل مع متطلبات العمل والمهام الموكلة إليهم.

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