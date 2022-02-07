الامارات | إنقاذ مصاب مواطن إثر تدهور درّاجته في المدام

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مصاب مواطن إثر تدهور درّاجته في المدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إماراتي يبلغ من العمر 16 عاماً، إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام.

وتلقت غرفة عمليات شرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوجود مصاب في صحراء منطقة المدام تعرض لحادث تدهور دراجته، ما أدى إلى تعرضه لإصابات متفرقة في الجسم وفقدانه الوعي، وأن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

وقال بيان للمركز إنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

كما نفذ المركز بالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة والإسعاف الوطني أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لثلاثة أشخاص من الجنسية الفلبينية في جبل ينس التابع لإمارة رأس الخيمة، بعد تلقي بلاغ يفيد بتعرض سيارة لحادث تدهور، ما أدى إلى سقوط السيارة من أعلى الجبل وأسفر عن إصابات بليغة ومتفرقة بالجسم، واستدعت حالة مصابة نقلها جواً إلى المستشفى.

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