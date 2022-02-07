الامارات | طقس مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر تكون مثيرة الغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية/ 20-35 تصل إلى 55 كم/س، والموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16، والمد الثاني عند الساعة 05:54، والجزر الأول عند الساعة 16:11، والجزر الثاني عند الساعة 13:23.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 42:14، والمد الثاني عند الساعة 01:43، والجزر الأول عند الساعة 27:08، والجزر الثاني عند الساعة 32:19.

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