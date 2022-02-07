الامارات | «الكاتب العدل» في رأس الخيمة تنجز 26.8 ألف معاملة خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاتب العدل» في رأس الخيمة تنجز 26.8 ألف معاملة خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إدارة الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة، بإنجاز 26 ألفاً و886 معاملة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ25 ألفاً و425 معاملة في عام 2020، لتسجل بذلك ارتفاعاً في حجم المعاملات المقدمة.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، أن الدائرة حريصة على تقديم خدمات مميزة، للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، عبر تطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية وذكية، واعتماد حزمة من المبادرات لتسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة بطرق سهلة ومرنة، مثل خدمات «واتس أب» واعتماد برنامج الاتصال المرئي، والتوسع في عدد مراكز الخدمة، وتقديم الخدمات عن بعد، مبيناً أن الجهود التي بذلتها فرق العمل بالدائرة للتغلب على تحديات جائحة «كوفيد-19»، واتباع خطة الاستجابة السريعة، أسهمت في زيادة عدد المعاملات المنجزة.

وأشار إلى أن إدارة الكاتب العدل أنجزت 26 ألفاً و886 معاملة، واستقبلت 11 ألفاً و27 استفساراً عبر القنوات الرقمية المختلفة، ليصل عدد الخدمات المقدمة 37 ألفاً و913 خدمة ومعاملة خلال 2021.

وأوضح الخاطري أن الدائرة عملت على افتتاح أفرع خلال العام الماضي على امتداد الإمارة لتقديم جميع خدمات الكاتب العدل، حرصاً على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، في مواقع عدة في الإمارة، وتوفير الوقت والجهد الذي يتكبده المتعامل للحصول على الخدمة.

وأضاف أن مواعيد تقديم خدمات إدارة الكاتب العدل في المقر الرئيس من الإثنين إلى الجمعة على مدار 15 ساعة يومياً على فترتين صباحية ومسائية، ويوم الأحد لمدة ثماني ساعات، ليكون بذلك الكاتب العدل يقدم خدماته في جميع أيام الأسبوع ما عدا السبت، وأما في الأفرع فتكون أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة لمدة ثماني ساعات.

وذكر أن الدائرة تقدم 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية.

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