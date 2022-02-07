الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جامعة الإمارات بأنها دشّنت فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2022»، افتراضياً، احتفاءً بشهر الابتكار، مؤكدة أن مهمتها الأساسية في تعزيز الفكر الأصيل، وأن يتقدم الطلاب من اكتساب المعرفة إلى تحليلها ونقدها. ويتعلّم طلاب الدراسات العليا تطبيق المعرفة والتفكير الإبداعي في حل المشكلات، ويبحثون لمعرفة ما هو ناجح.

وتسعى الهيئة الإدارية إلى تحسين أداء العمليات، وتعزيز كفاءة وفعالية ومعايير الخدمات التي تقدمها الجامعة.

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