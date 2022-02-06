الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في وفاة الطفل المغربي «ريان»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في وفاة الطفل المغربي «ريان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مواساته لأسرة الطفل، ريان خالد أورام، الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقاً فيها أياماً عدة، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

إلى ذلك أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، قدم خلاله تعازيه وصادق مواساته في وفاة الطفل ريان خالد أورام.

وقال سموه: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابعنا قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية.. وأتقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب.. سائلاً المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال أيام عدة، في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل، رحمه الله.

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لسموه، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعه، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات كل الخير.

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